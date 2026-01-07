4 очка Голдобина принесли СКА победу над «Ладой»

СКА дома переиграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Николай Голдобин, который также набрал 3 (1+2) очка в основное время. Рокко Гримальди оформил дубль и сделал результативный пас. Еще одну шайбу забросил Егор Савиков. Три голевые передачи на счету Брэндана Лайпсика.

У гостей отличились Андрей Алтыбармакян, Томаш Юрчо, Андрей Чивилев и Иван Савчик. Николай Макаров сделал три результативные передачи, Райли Савчук — две.

СКА (49 очков) поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (27 очков) потерпела седьмое поражение подряд и остается последней на «Западе».

В следующем матче тольяттинцы 9 января на выезде сыграют с «Сочи». Армейцы 10 января в гостях встретятся с «Металлургом».