Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

4 очка Голдобина принесли СКА победу над «Ладой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
СКА в Санкт-Петербурге победил «Ладу» в КХЛ — 5:4 ОТ.
Фото ХК СКА

СКА дома переиграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Николай Голдобин, который также набрал 3 (1+2) очка в основное время. Рокко Гримальди оформил дубль и сделал результативный пас. Еще одну шайбу забросил Егор Савиков. Три голевые передачи на счету Брэндана Лайпсика.

У гостей отличились Андрей Алтыбармакян, Томаш Юрчо, Андрей Чивилев и Иван Савчик. Николай Макаров сделал три результативные передачи, Райли Савчук — две.

СКА (49 очков) поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (27 очков) потерпела седьмое поражение подряд и остается последней на «Западе».

В следующем матче тольяттинцы 9 января на выезде сыграют с «Сочи». Армейцы 10 января в гостях встретятся с «Металлургом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 января, 17:00. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Лада
Источник: Таблица КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Николай Голдобин
КХЛ
ХК Лада
ХК СКА
Читайте также
«Барселона» — «Реал»: основная информация о матче
Петр Ян победил Двалишвили и защитил пояс чемпиона UFC
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Популярное видео
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Шанхай Дрэгонс» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

КХЛ, результаты и видео голов 7 января: СКА обыграл «Ладу», московское «Динамо» победило «Сочи» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 20 15 5 32
2 Нефтехимик 19 11 8 24
3 Ак Барс 20 10 10 22
4 Амур 18 10 8 21
5 Барыс 18 10 8 21
6 Салават Юлаев 20 10 10 21
7 Автомобилист 18 8 10 18
8 Сибирь 20 7 13 17
9 Адмирал 18 7 11 17
10 Трактор 17 7 10 16
11 Авангард 16 8 8 16
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 14 5 28
2 ЦСКА 19 14 5 28
3 Шанхай Дрэгонс 18 12 6 26
4 Спартак 19 11 8 25
5 Северсталь 20 11 9 24
6 Торпедо НН 18 11 7 24
7 Динамо Мн 19 7 12 20
8 СКА 18 9 9 19
9 Динамо М 21 7 14 18
10 Сочи 18 5 13 10
11 Лада 19 2 17 9
Результаты / календарь
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
25.10 10:00 Амур – Адмирал 3 : 0
25.10 14:00 Лада – Сочи 3 : 4
25.10 14:30 Салават Юлаев – Ак Барс 1 : 2
25.10 17:00 Спартак – Шанхай Дрэгонс 3 : 4 Б
25.10 17:00 Локомотив – Северсталь 1 : 0
25.10 17:00 СКА – ЦСКА 1 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости