4 очка Голдобина принесли СКА победу над «Ладой»
СКА дома переиграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Николай Голдобин, который также набрал 3 (1+2) очка в основное время. Рокко Гримальди оформил дубль и сделал результативный пас. Еще одну шайбу забросил Егор Савиков. Три голевые передачи на счету Брэндана Лайпсика.
У гостей отличились Андрей Алтыбармакян, Томаш Юрчо, Андрей Чивилев и Иван Савчик. Николай Макаров сделал три результативные передачи, Райли Савчук — две.
СКА (49 очков) поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (27 очков) потерпела седьмое поражение подряд и остается последней на «Западе».
В следующем матче тольяттинцы 9 января на выезде сыграют с «Сочи». Армейцы 10 января в гостях встретятся с «Металлургом».
Источник: Таблица КХЛ
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|19
|7
|12
|20
|8
|СКА
|18
|9
|9
|19
|9
|Динамо М
|21
|7
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|18
|5
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30.10
|25.10
|10:00
|Амур – Адмирал
|3 : 0
|25.10
|14:00
|Лада – Сочи
|3 : 4
|25.10
|14:30
|Салават Юлаев – Ак Барс
|1 : 2
|25.10
|17:00
|Спартак – Шанхай Дрэгонс
|3 : 4 Б
|25.10
|17:00
|Локомотив – Северсталь
|1 : 0
|25.10
|17:00
|СКА – ЦСКА
|1 : 3
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