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Сегодня, 19:22

СКА в овертайме обыграл «Ладу» в домашнем матче

Алина Савинова
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СКА победил «Ладу» в матче КХЛ (4:3 ОТ).
Фото ХК СКА

СКА на своем льду победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У питерской команды в основное время отличились Марат Хайруллин, Михаил Григоренко и Иван Демидов, который забил свой первый гол в КХЛ. За клуб из Тольятти шайбы забросили Андрей Алтыбармакян, Владислав Семин и Никита Попугаев. Форвард гостей Никита Михайлов отметился тремя результативными передачами в этой встрече.

Гол в овертайме забил Валентин Зыков с передачи Хайруллина и Григоренко.

СКА одержал вторую победу в сезоне и с 5 очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Лада» (5) идет на 6-й позиции на «Востоке».

В следующем матче 19 сентября команда Романа Ротенберга сыграет против «Сочи». «Лада» двумя днями ранее встретится с «Локомотивом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Демидов — 1 (Кузнецов, Рендулич), 1:59 — 1:0. Хайруллин — 2 (Воробьев, Кузьмин), 8:31 — 2:0. Алтыбармакян — 1 (бол., Михайлов, Коромыслов), 27:27 — 2:1. Григоренко — 1 (бол., Хайруллин, Никишин), 40:12 — 3:1. Семин — 2 (бол., Алтыбармакян, Михайлов), 47:45 — 3:2. Попугаев — 2 (Михайлов, Неколенко), 52:38 — 3:3. Зыков — 1 (Хайруллин, Григоренко), 60:25 — 4:3.

Вратари: Плешков — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 39 (14+14+9+2) — 25 (11+4+10+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

15 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12034 зрителя

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ХК Лада
ХК СКА
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