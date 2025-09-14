СКА разгромил «Ладу» и одержал вторую победу при Ларионове
СКА дома переиграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:1.
Дубль у армейцев оформил Никита Дишковский. По одной шайбе забросили Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Джозеф Бландизи и Бреннан Менелл. Марат Хайруллин отдал три голевые передачи.
Единственный гол тольяттинцев на счету Уильяма Дюфура.
СКА (5 очков) одержал вторую победу при Игоре Ларионове и после четырех матчей поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (2) замыкает таблицу «Запада» после трех игр.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
Голы: Зыков — 2 (бол., Сапего, Хайруллин), 5:46 — 1:0. Воробьев — 2 (бол., Мерфи, Хайруллин), 9:23 — 2:0. Дишковский — 1 (Короткий), 14:28 — 3:0. Дюфур — 2 (Савчук, Рыков), 31:24 — 3:1. Бландизи — 1 (бол., Мерфи, Ларионов), 41:24 — 4:1. Менелл — 2 (Хайруллин, Зыков), 47:09 — 5:1. Дишковский — 2, 48:18 — 6:1.
Вратари: Плешков — Трушков.
Штраф: 12 — 36.
Броски: 37 (11+7+19) — 37 (10+15+12).
Судьи: Светилов, Спирин.
14 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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|68
|35
|33
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|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
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|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
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|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3