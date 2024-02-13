СКА дома обыграл «Ладу»

СКА в домашнем матче обыграл «Ладу» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.

У победителей голами отметились Николай Поляков и Михаил Воробьев. Сергей Толчинский сделал две голевые передачи. У гостей забил Никита Попугаев.

СКА в 63 матчах набрал 89 очков и занимает первое место в Западной конференции. «Лада» провела столько же игр и набрала 73 очка. Команда идет 7-й на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Поляков — 3 (Педан, Толчинский), 7:28 — 1:0. Попугаев — 8 (Куликов, Алтыбармакян), 32:33 — 1:1. Воробьев — 17 (бол., Никишин, Толчинский), 55:10 — 2:1.

Вратари: Серебряков — Подъяпольский (59:46).

Штраф: 6 — 13.

Броски: 42 (14+16+12) — 25 (12+8+5).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

13 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена.