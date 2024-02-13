СКА дома обыграл «Ладу»
СКА в домашнем матче обыграл «Ладу» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.
У победителей голами отметились Николай Поляков и Михаил Воробьев. Сергей Толчинский сделал две голевые передачи. У гостей забил Никита Попугаев.
СКА в 63 матчах набрал 89 очков и занимает первое место в Западной конференции. «Лада» провела столько же игр и набрала 73 очка. Команда идет 7-й на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Поляков — 3 (Педан, Толчинский), 7:28 — 1:0. Попугаев — 8 (Куликов, Алтыбармакян), 32:33 — 1:1. Воробьев — 17 (бол., Никишин, Толчинский), 55:10 — 2:1.
Вратари: Серебряков — Подъяпольский (59:46).
Штраф: 6 — 13.
Броски: 42 (14+16+12) — 25 (12+8+5).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
13 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена.
|Восточная конференция
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|Сал. Юлаев
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|22
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|Ак Барс
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|5
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|33
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|74
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|Трактор
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|64
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|42
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|43
|20
|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
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|63
|38
|25
|84
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|13.02
|12:00
|
Амур – Трактор
|5 : 3
|13.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 2
|13.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|7 : 2
|13.02
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|13.02
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|2 : 3
|13.02
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|3 : 0
|13.02
|19:30
|
СКА – Лада
|2 : 1
|13.02
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|2 : 4