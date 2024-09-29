СКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

29 сентября в Санкт-Петербурге СКА сыграл с «Куньлунем» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч завершился победой китайской команды со счетом 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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