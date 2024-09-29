СКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ
29 сентября в Санкт-Петербурге СКА сыграл с «Куньлунем» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч завершился победой китайской команды со счетом 5:4.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|11
|7
|4
|15
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|9
|3
|6
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|10
|2
|8
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|17
|2
|Спартак
|9
|7
|2
|15
|3
|СКА
|10
|6
|4
|13
|4
|ЦСКА
|10
|5
|5
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Торпедо
|11
|5
|6
|11
|7
|Динамо Мн
|8
|5
|3
|10
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|10
|9
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|10
|Куньлунь РС
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|9
|2
|7
|4
Результаты / календарь
19.09
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23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
|29.09
|14:30
|
Автомобилист – Ак Барс
|2 : 6
|29.09
|17:00
|
СКА – Куньлунь РС
|4 : 5
|29.09
|17:00
|
Динамо М – Нефтехимик
|5 : 4 Б
|29.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 3
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