СКА разгромил «Куньлунь» со счетом 7:0
22:19
СКА победил «Куньлунь» (7:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
По дублю сделали Йоонас Кеммпайнен и Линден Вей. Также отличились Даниил Пыленков, Никита Гусев и Иван Морозов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:0 (4:0, 0:0, 3:0)
Голы: Пыленков — 1 (Кузьменко, Паутов), 3:42 — 1:0. Вей — 4 (Хуснутдинов, Гусев), 6:05 — 2:0. Гусев — 1 (Морозов), 11:49 — 3:0. Вей — 5 (Моисеев, Робинсон), 14:32 — 4:0. Морозов — 3 (Гусев), 40:58 — 5:0. Кемппайнен — 11 (бол., Гусев, Робинсон), 44:43 — 6:0. Кемппайнен — 12 (бол., Вей, Хуснутдинов), 59:28 — 7:0.
Вратари: Юханссон — Смит.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 40 (14+14+11) — 18 (6+10+2).
Судьи: Мочалов, Соин.
21 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 2594 зрителя
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