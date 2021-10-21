СКА разгромил «Куньлунь» со счетом 7:0

СКА победил «Куньлунь» (7:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По дублю сделали Йоонас Кеммпайнен и Линден Вей. Также отличились Даниил Пыленков, Никита Гусев и Иван Морозов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:0 (4:0, 0:0, 3:0)

Голы: Пыленков — 1 (Кузьменко, Паутов), 3:42 — 1:0. Вей — 4 (Хуснутдинов, Гусев), 6:05 — 2:0. Гусев — 1 (Морозов), 11:49 — 3:0. Вей — 5 (Моисеев, Робинсон), 14:32 — 4:0. Морозов — 3 (Гусев), 40:58 — 5:0. Кемппайнен — 11 (бол., Гусев, Робинсон), 44:43 — 6:0. Кемппайнен — 12 (бол., Вей, Хуснутдинов), 59:28 — 7:0.

Вратари: Юханссон — Смит.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 40 (14+14+11) — 18 (6+10+2).

Судьи: Мочалов, Соин.

21 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 2594 зрителя