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Сегодня, 21:46

Шайба Хуснутдинова принесла СКА победу над «Куньлунем»

Анна Горшкова
Корреспондент
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СКА дома обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе питерской команды отметились Михаил Воробьев, Дамир Жафяров и Марат Хуснутдинов, забросивший в ворота соперника победную шайбу.

За китайскую команду забили Джек Родуолд и Паркер Фу.

СКА выиграл 19-й матч в сезоне КХЛ. У команды только два поражения. Красно-синие возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с 39 очками в 21 матче.

«Куньлунь» проиграл вторую встречу подряд и занимает десятое место, имея на счету 19 очков в 22 играх.

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Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Воробьев — 7 (Яшкин), 10:26 — 1:0. Фу — 6 (Лесли), 23:40 — 1:1. Жафяров — 3 (Хайруллин, Глотов), 29:15 — 2:1. Родуолд — 4 (Сомерби, Йип), 39:24 — 2:2. Хуснутдинов — 2 (Воробьев, Фальковский), 46:22 — 3:2.

Вратари: Самонов — Смит (58:27 — 59:11).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 21 (6+11+4) — 16 (7+7+2).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

21 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Дамир Жафяров
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
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1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 20 13 7 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
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6 Спартак 22 10 12 25
7 Витязь 21 10 11 24
8 Северсталь 21 9 12 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 22 8 14 19
11 Сочи 19 3 16 9
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1 Металлург 21 14 7 31
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3 Сал. Юлаев 20 12 8 27
4 Барыс 21 11 10 23
5 Ак Барс 19 9 10 22
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