Шайба Хуснутдинова принесла СКА победу над «Куньлунем»
СКА дома обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами в составе питерской команды отметились Михаил Воробьев, Дамир Жафяров и Марат Хуснутдинов, забросивший в ворота соперника победную шайбу.
За китайскую команду забили Джек Родуолд и Паркер Фу.
СКА выиграл 19-й матч в сезоне КХЛ. У команды только два поражения. Красно-синие возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с 39 очками в 21 матче.
«Куньлунь» проиграл вторую встречу подряд и занимает десятое место, имея на счету 19 очков в 22 играх.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Воробьев — 7 (Яшкин), 10:26 — 1:0. Фу — 6 (Лесли), 23:40 — 1:1. Жафяров — 3 (Хайруллин, Глотов), 29:15 — 2:1. Родуолд — 4 (Сомерби, Йип), 39:24 — 2:2. Хуснутдинов — 2 (Воробьев, Фальковский), 46:22 — 3:2.
Вратари: Самонов — Смит (58:27 — 59:11).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 21 (6+11+4) — 16 (7+7+2).
Судьи: Сидоренко, Шувалов.
21 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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