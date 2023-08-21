СКА: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля 2024-го, за этот период команды проведут по 68 игр. Также запланирована пауза с 8 по 18 декабря, в новогодние праздники перерыв будет только на три дня: с 31 декабря по 2 января.
Календарь СКА на сентябрь
СКА играет в Западной конференции, в дивизионе Боброва. КХЛ стартует 1 сентября. Откроют сезон петербуржцы матчем на выезде против московского «Динамо» 2 сентября. Первая домашняя игра пройдет 12 сентября против «Спартака».
2 сентября. 17.00. «Динамо» Мск — СКА
4 сентября. 18.00. «Лада» — СКА
6 сентября. 19.00. «Торпедо» — СКА
8 сентября. 19.00. «Локомотив» — СКА
12 сентября. 19.30. СКА — «Спартак»
15 сентября. 19.30. СКА — «Динамо» Мск
17 сентября. 17.00. СКА — «Сибирь»
20 сентября. 19.30. СКА — «Северсталь»
23 сентября. 10.00. «Амур» — СКА
25 сентября. 12.30. «Адмирал» — СКА
27 сентября. 15.30. «Сибирь» — СКА
Полный календарь и результаты игр СКА в сезоне-2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ»
Состав команды на сезон 2023/24
Вратари
- Сидоров Максим
- Иванов Сергей
- Николаев Дмитрий
- Маттссон Юхан
- Подъяпольский Владислав
Защитники
- Педан Андрей
- Камалов Никита
- Никишин Александр
- Пашнин Михаил
- Коромыслов Арсений
- Зоркин Никита
- Фальковский Степан
- Земченок Артем
- Сапего Сергей
- Сергеев Артем
- Федотов Максим
Нападающие
- Бардаков Захар
- Поляков Николай
- Зинченко Иван
- Старков Степан
- Комаров Никита
- Хуснутдинов Марат
- Дедунов Павел
- Мичков Матвей
- Воробьев Михаил
- Швец-Роговой Артем
- Хайруллин Марат
- Гребенщиков Святослав
- Галимов Эмиль
- Бучельников Дмитрий
- Прохоркин Николай
- Танков Кирилл
- Зыков Валентин
- Моисеев Данила
- Алистров Владимир
- Глотов Василий
- Грицюк Арсений
- Кадейкин Александр
- Лайпсик Брендан
- Толчинский Сергей
- Федотов Илья
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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