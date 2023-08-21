СКА: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о СКА в сезоне-2023/24.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля 2024-го, за этот период команды проведут по 68 игр. Также запланирована пауза с 8 по 18 декабря, в новогодние праздники перерыв будет только на три дня: с 31 декабря по 2 января.

Календарь СКА на сентябрь

СКА играет в Западной конференции, в дивизионе Боброва. КХЛ стартует 1 сентября. Откроют сезон петербуржцы матчем на выезде против московского «Динамо» 2 сентября. Первая домашняя игра пройдет 12 сентября против «Спартака».

2 сентября. 17.00. «Динамо» Мск — СКА

4 сентября. 18.00. «Лада» — СКА

6 сентября. 19.00. «Торпедо» — СКА

8 сентября. 19.00. «Локомотив» — СКА

12 сентября. 19.30. СКА — «Спартак»

15 сентября. 19.30. СКА — «Динамо» Мск

17 сентября. 17.00. СКА — «Сибирь»

20 сентября. 19.30. СКА — «Северсталь»

23 сентября. 10.00. «Амур» — СКА

25 сентября. 12.30. «Адмирал» — СКА

27 сентября. 15.30. «Сибирь» — СКА

Полный календарь и результаты игр СКА в сезоне-2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ»

Состав команды на сезон 2023/24

Вратари

Сидоров Максим

Иванов Сергей

Николаев Дмитрий

Маттссон Юхан

Подъяпольский Владислав

Защитники

Педан Андрей

Камалов Никита

Никишин Александр

Пашнин Михаил

Коромыслов Арсений

Зоркин Никита

Фальковский Степан

Земченок Артем

Сапего Сергей

Сергеев Артем

Федотов Максим

Нападающие