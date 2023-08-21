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Сегодня, 13:00

СКА: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

СКА: расписание игр команды в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Основная информация о СКА в сезоне-2023/24.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля 2024-го, за этот период команды проведут по 68 игр. Также запланирована пауза с 8 по 18 декабря, в новогодние праздники перерыв будет только на три дня: с 31 декабря по 2 января.

Календарь СКА на сентябрь

СКА играет в Западной конференции, в дивизионе Боброва. КХЛ стартует 1 сентября. Откроют сезон петербуржцы матчем на выезде против московского «Динамо» 2 сентября. Первая домашняя игра пройдет 12 сентября против «Спартака».

2 сентября. 17.00. «Динамо» Мск — СКА
4 сентября. 18.00. «Лада» — СКА
6 сентября. 19.00. «Торпедо» — СКА
8 сентября. 19.00. «Локомотив» — СКА
12 сентября. 19.30. СКА — «Спартак»
15 сентября. 19.30. СКА — «Динамо» Мск
17 сентября. 17.00. СКА — «Сибирь»
20 сентября. 19.30. СКА — «Северсталь»
23 сентября. 10.00. «Амур» — СКА
25 сентября. 12.30. «Адмирал» — СКА
27 сентября. 15.30. «Сибирь» — СКА

Полный календарь и результаты игр СКА в сезоне-2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ»

Состав команды на сезон 2023/24

Вратари

  • Сидоров Максим
  • Иванов Сергей
  • Николаев Дмитрий
  • Маттссон Юхан
  • Подъяпольский Владислав

Защитники

  • Педан Андрей
  • Камалов Никита
  • Никишин Александр
  • Пашнин Михаил
  • Коромыслов Арсений
  • Зоркин Никита
  • Фальковский Степан
  • Земченок Артем
  • Сапего Сергей
  • Сергеев Артем
  • Федотов Максим

Нападающие

  • Бардаков Захар
  • Поляков Николай
  • Зинченко Иван
  • Старков Степан
  • Комаров Никита
  • Хуснутдинов Марат
  • Дедунов Павел
  • Мичков Матвей
  • Воробьев Михаил
  • Швец-Роговой Артем
  • Хайруллин Марат
  • Гребенщиков Святослав
  • Галимов Эмиль
  • Бучельников Дмитрий
  • Прохоркин Николай
  • Танков Кирилл
  • Зыков Валентин
  • Моисеев Данила
  • Алистров Владимир
  • Глотов Василий
  • Грицюк Арсений
  • Кадейкин Александр
  • Лайпсик Брендан
  • Толчинский Сергей
  • Федотов Илья
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3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
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