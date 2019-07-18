СКА изменил размер площадки к новому сезону КХЛ

СКА в новом сезоне КХЛ будет играть на новой площадке размером 60 на 26 метров с увеличенными зонами атаки, сообщается в официальном Twitter клуба.

Отмечается, что для некоторых рядов обзор изменится. В сезоне-2019/20 СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, где проиграл ЦСКА в серии (3:4).

Первый домашний матч в новом сезоне КХЛ СКА сыграет 10 сентября против "Сибири".