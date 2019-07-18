СКА изменил размер площадки к новому сезону КХЛ

СКА в новом сезоне КХЛ будет играть на новой площадке размером 60 на 26 метров с увеличенными зонами атаки, сообщается в официальном Twitter клуба.
Отмечается, что для некоторых рядов обзор изменится. В сезоне-2019/20 СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, где проиграл ЦСКА в серии (3:4).
Первый домашний матч в новом сезоне КХЛ СКА сыграет 10 сентября против "Сибири".
🥅В новом сезоне играем на новой площадке – 60 на 26 метров с увеличенными зонами атаки. Для некоторых рядов обзор изменится. Оценить его можно на дне открытых дверей в Ледовом в середине августа, о дате сообщим дополнительно.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 18, 2019
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