СКА интересовался вратарем «Металлурга» и сборной России Набоковым

По информации «СЭ», СКА интересовался голкипером системы «Металлурга» и сборной России U25 Ильей Набоковым. Армейцы предлагали «Металлургу» за Илью права на вратаря системы «Виннипега» Михаила Бердина, но стороны не договорились.

12 августа в третьем матче предсезонного Мемориала Ромазана против «Автомобилиста» Набоков дебютировал за «Металлург».

Илья Набоков — воспитанник магнитогорского хоккея, который в сезоне-2021/2022 стал основным вратарем «Стальных Лисов». 19-летний хоккеист сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате с коэффициентом надёжности 2,06 и пятью «сухарями».