СКА и «Северсталь» установили два рекорда результативности КХЛ

СКА и «Северсталь» побили два рекорда результативности в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Первый период встречи завершился со счетом 5:2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Команда забросили 7 шайб за 14 минут 55 секунд с начала игры. Предыдущий рекорд (14 минут 59 секунд) держался более 11 лет и был установлен 3 февраля 2013 года в матче между «Слованом» (Братислава) и «Львом» (Прага).

Также новым рекордом КХЛ стал интервал между семью шайбами — 8 минут 3 секунды. Предыдущий лучший результат (8 минут 7 секунд) был установлен 15 января 2024 года в игре «Торпедо» — «Металлург».