СКА и нападающий Дюбе ведут переговоры по расторжению контракта

Агент французского нападающего СКА Пьеррика Дюбе Андрей Матвеев сообщил, что сторона хоккеиста ведет переговоры по расторжению действующего контракта с клубом.

«Мы ведем работу по расторжению контракта. Надеюсь, что в скором времени найдем с клубом в этом плане общий компромисс. Никаких негативных моментов и конфликтов со СКА нет, все в рабочем режиме, — цитирует Матвеева ТАСС. — Такая работа ведется, потому что Пьеррик не в составе с начала декабря, и мы пришли к выводу, что надо что-то менять.Самое главное, что обе стороны находятся в диалоге, есть конструктивное общение. Понятное дело, что оставаться он в команде уже не будет, но никаких ни на кого обид и разочарований нет. Не хотелось бы никого делать виноватым, мы с позитивом делаем свою работу».

Дюбе перешел в СКА из «Трактора» в начале ноября в обмен на Никиту Смирнова. За санкт-петербургский клуб он провел 7 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. В последний раз Дюбе играл за СКА 7 декабря в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:4 Б).