СКА и минское «Динамо» стали самой посещаемой парой первого раунда Кубка Гагарина
По итогам первого раунда плей-офф КХЛ СКА и минское «Динамо» собрали на своих матчах зрительскую аудиторию в 80550 человек при средней посещаемости в 13425 человек. Три игры этой пары прошли в Санкт-Петербурге, три — в Минске. Вместимость Ледового дворца в Петербурге — 12300, в Минске — 15000.
Второе место заняла пара «Авангарда» и «Сибири» (47485), третье — ЦСКА и «Северстали» (46059). Замыкает восьмерку пара «Локомотива» и «Витязя».
Полностью общая и средняя посещаемость пар плей-офф выглядит так:
СКА — «Динамо» Минск — 80550 (средняя 13425);
«Авангард» — «Сибирь» — 47485 (9497);
ЦСКА — «Северсталь» — 46059 (6580);
«Торпедо» — «Динамо» — 45517 (7586);
«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 42269 (7044);
«Автомобилист» — «Металлург» — 39552 (5650);
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 37386 (средняя — 6231);
«Локомотив» — «Витязь» — 28851 (5770).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -