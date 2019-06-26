СКА и ЦСКА поздравили Сергея Зубова с включением в Зал славы в Торонто

СКА и ЦСКА поздравили главного тренера "Сочи" Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто. Двукратный обладатель Кубка Стэнли удостоился такой чести в этом году, официально объявлено об этом 25 июня.

Зубов начал в ЦСКА профессиональную карьеру и защищал цвета армейцев с 1988 по 1992 год до отъезда в НХЛ. СКА стал вторым и последним его российским клубом - в составе петербуржцев он выступал с 2009 по 2011 год. После завершения карьеры в 2011 году Зубов вошел в тренерский штаб СКА, а с 2015 по 2016 год возглавлял команду.

Воспитанник ЦСКА, чемпион СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли - а теперь ещё и член Зала хоккейной славы!



Поздравляем Сергея Зубова! https://t.co/oDM4FGMSIa — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 25 июня 2019 г.