СКА и ЦСКА играют вничью после второго периода со счетом 2:2

СКА на своем поле принимает ЦСКА в рамках пятого матча серии финала Западной конференции КХЛ.

После второго периода команды играют вничью — 2:2. У ЦСКА вторую шайбу в матче забросил нападающий Андрей Светлаков.

В конце периода положение сравнял нападающий Данила Моисеев. Судьи просматривали повтор эпизода, но не нашли нарушения правил в этом моменте.

Также по ходу периода из-за травмы питерцы потеряли форварда Захара Бардакова.

Напомним, что после четырех матчей счет в серии равный — 2-2. Шестой матч серии пройдет в Москве 12 апреля.