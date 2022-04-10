СКА и ЦСКА играют вничью первого периода со счетом 1:1

СКА на своем поле принимает ЦСКА в рамках пятого матча серии финала Западной конференции КХЛ.

Первый период закончился со счетом 1:1. Автором первой шайбы стал нападающий москвичей Андрей Светлаков.

В конце периода, на последней минуте счет сравнял форвард питерцев Александр Волков.

Напомним, что после четырех матчей счет в серии равный — 2-2. Шестой матч серии пройдет в Москве 12 апреля.