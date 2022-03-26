СКА и ЦСКА четвертый раз подряд сыграют в финале плей-офф Западной конференции

СКА обыграл в пятом матче серии плей-офф «Спартак» (2:1) и выше в полуфинал Кубка Гагарина.

В финале Западной конференции СКА сыграет с московским ЦСКА. Первый матч пройдет 1 апреля в Санкт-Петербурге.

СКА и ЦСКА встретятся на этой стадии в четвертый раз подряд. В 2018, 2019 и 2021 годах победу в сериях одерживал ЦСКА.

Напомним, что плей-офф-2020 года не был сыгран из-за эпидемии коронавируса.