СКА и «Ак Барс» задекларировали наибольшую выручку за 2021 год

Суммарная выручка 16 российских клубов КХЛ за 2021 год составила 22,19 миллиарда рублей.

Как сообщает Metaratings.ru, наибольшую выручку показали СКА и «Ак Барс» — 6,104 и 4,514 миллиарда рублей соответственно. А наибольший прогресс по сравнению с 2020 годом у «Авангарда» — выручка увеличилась с 850 миллионов до 1,95 миллиарда рублей.

Средний убыток 16 клубов за 2021 год составил 240 миллионов рублей, наибольший у московского «Динамо» — минус 796 тысяч рублей.

«Металлург» задекларировал выручку в 275 миллионов рублей, тогда как еще 2,36 миллиарда рублей прописаны как «добровольные имущественные взносы и пожертвования».

В статистику Metaratings не попали ЦСКА и «Сочи», так как клубы не опубликовали свои финансовые отчеты на ресурсе БФО.