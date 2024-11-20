Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

СКА хотел получить Гуляева в обмене с участием Серебрякова

Иван Богун
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«СЭ» стали известны подробности обмена между «Авангардом» и СКА, о котором ранее сообщил «Матч ТВ» — в Омск отправляются голкипер Никита Серебряков и форвард Эмиль Галимов, а в Санкт-Петербург — вратарь Станислав Бережной.

По нашим данным, трансфером занимался лично новый председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников, который ранее также участвовал в переходе Наиля Якупова из «Куньлуня». При этом СКА на старте переговоров просил взамен защитника Михаила Гуляева, но «ястребы» отказались от такого варианта.

Отметим, что СКА благодаря обмену сможет освободить в платежке около 31 миллиона рублей — зарплата Серебрякова за оставшуюся часть сезона.

Бывший главный тренер &laquo;Вашингтона&raquo; Тодд Рирден и&nbsp;вратарь &laquo;Лады&raquo; Владислав Подъяпольский. Почему все недовольны драфтом? Сколько «Авангард» заплатит тренеру из Канады? Кто заберет вратаря «Лады»? Инсайды от Хайруллина
Никита Серебряков
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Михаил Гуляев
Читайте также
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Северсталь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 30 25 5 52
2 Спартак 27 18 9 39
3 СКА 29 17 12 37
4 Динамо М 27 16 11 35
5 ЦСКА 26 14 12 35
6 Динамо Мн 28 15 13 32
7 Торпедо 28 13 15 31
8 Северсталь 26 15 11 30
9 Витязь 29 13 16 28
10 Сочи 26 10 16 22
11 Куньлунь РС 28 9 19 21
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 27 18 9 40
2 Автомобилист 26 17 9 36
3 Сал. Юлаев 25 16 9 34
4 Ак Барс 25 16 9 33
5 Металлург Мг 29 15 14 31
6 Адмирал 28 12 16 29
7 Нефтехимик 29 10 19 28
8 Лада 26 10 16 24
9 Сибирь 25 10 15 23
10 Авангард 26 10 16 22
11 Барыс 27 8 19 18
12 Амур 27 5 22 13
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 17:00
Барыс – Металлург Мг
 - : -
20.11 19:30
Спартак – Амур
 - : -
20.11 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
20.11 19:30
Северсталь – Адмирал
 - : -
20.11 19:30
Динамо М – Сибирь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости