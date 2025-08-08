Хоккей
8 августа, 15:43

СКА хочет выменять права на Самсонова у «Металлурга»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

По данным «СЭ», СКА интересуется голкипером Ильей Самсоновым. Права на вратаря в КХЛ принадлежат «Металлургу».

Прошлый сезон вратарь провел в составе «Вегаса». Он сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ с 89,1 процентом отраженных бросков и коэффициентом надежности 2.82.

В КХЛ на счету 28-летнего голкипера 87 игр при проценте отраженных бросков 92,7 и коэффициенте надежности 2.19.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ранее был агентом Самсонова.

Сергей Андронов, Павел Дедунов, Владимир Ткачев, Джесси Блэкер.СКА и «Авангард» разгружают платежку, Ткачев в «Магнитке», «Динамо» пытается вписаться под потолок. Таблица переходов КХЛ

Илья Самсонов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • fell62

    Самсонов в НХЛ , Самонов в КХЛ , улавливаешь разницу ?

    08.08.2025

  • Павел Леонидович

    позорище

    08.08.2025

  • Павел Леонидович

    магия... артурчик просто с бодуна

    08.08.2025

  • dinela

    Бум меняться!Бум,бум!

    08.08.2025

  • AnTaras

    Был Самонов, теперь Самсонов. Магия какая то:grinning:

    08.08.2025

    • Минское «Динамо» подписало пробные контракты с нападающими Лахновым и Хобяном

    Новичок «Торпедо» Соколов — об обмене из ЦСКА: «Хоккейный бог оберегает от чего-то и дает другую дорогу»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

