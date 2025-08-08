СКА хочет выменять права на Самсонова у «Металлурга»

По данным «СЭ», СКА интересуется голкипером Ильей Самсоновым. Права на вратаря в КХЛ принадлежат «Металлургу».

Прошлый сезон вратарь провел в составе «Вегаса». Он сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ с 89,1 процентом отраженных бросков и коэффициентом надежности 2.82.

В КХЛ на счету 28-летнего голкипера 87 игр при проценте отраженных бросков 92,7 и коэффициенте надежности 2.19.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ранее был агентом Самсонова.