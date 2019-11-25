СКА дома обыграл «Куньлунь»

СКА выиграл у «Куньлуня» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артем Зуб, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен. У китайского клуба шайбу забросил Спенсер Фу.

СКА набрал 42 очка и занимает второе место в Западной конференции. У «Куньлуня» 31 очко и десятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Фу — 5 (Мерфи, Вонг), 1:19 — 0:1. Зуб — 6 (Марченко), 2:47 — 1:1. Бурдасов — 6 (Кузьменко, Коскиранта), 25:01 — 2:1. Марченко — 3 (Каблуков), 25:30 — 3:1. Кемппайнен — 3 (Кагарлицкий), 48:58 — 4:1.

Вратари: Хелльберг — Смит.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (8+12+10) — 18 (3+9+6).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

25 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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