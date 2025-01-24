СКА — «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

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Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

Заброшенными шайбами у санкт-петербургской команды отметились Михаил Григоренко, Арсений Грицюк и Илья Карпухин. Бело-голубые ответили голами Дилана Сикьюры, Седрика Пакетта, Артема Швеца-Рогового, Артема Чернова и Артема Ильенко.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

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