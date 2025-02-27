Матч СКА — «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в четверг, 27 февраля. Игра на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 19.30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Санкт-Петербурга трансляцию также ведет канал «78».

Отслеживать ключевые события и результат игры СКА — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайта.

В этом сезоне КХЛ-2024/25 СКА набрал 71 очко в 59 играх и занимает седьмое место на «Западе». У московского «Динамо» 75 очков в 58 матчах и третье место в конференции.