СКА и «Динамо» встретятся в чемпионате КХЛ 5 декабря

Матч СКА — «Динамо» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 5 декабря. Игра на льду спортивно-концертного комплекса «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матч пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале и сайте «Матч ТВ», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Санкт-Петербурга игру покажут на местном телеканале «78».

Отслеживать ключевые события и результат игры СКА — «Динамо» можно в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024-25 СКА провел 32 матча и набрал 42 очка, предыдущим соперником питерцев был «Амур» в Хабаровске (7:5). У «Динамо» — 33 матча и 43 очка, в предыдущем матче бело-голубые уступили «Ак Барсу» в Казани (4:5).