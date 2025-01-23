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Сегодня, 18:00

СКА — «Динамо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 23 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото Global Look Press

СКА встретится с московским «Динамо» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 23 января. Игра состоится на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния СКА — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на официальном сайте КХЛ. Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга в 46 матчах набрала 57 очков и занимает шестое место в Западной конференции. Бело-голубые с 59 очками в 46 играх располагаются на пятой строчке на Западе.

Матч СКА — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Спартак 46 27 19 60
4 Северсталь 47 29 18 59
5 Динамо М 46 28 18 59
6 СКА 46 26 20 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 47 19 28 43
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 31 19 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Автомобилист 47 28 19 62
4 Сал. Юлаев 46 30 16 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 47 20 27 47
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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Барыс – Адмирал
 - : -
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Северсталь – Куньлунь РС
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Торпедо – Амур
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Сочи – Сал. Юлаев
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