СКА встретится с московским «Динамо» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 23 января. Игра состоится на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния СКА — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на официальном сайте КХЛ. Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга в 46 матчах набрала 57 очков и занимает шестое место в Западной конференции. Бело-голубые с 59 очками в 46 играх располагаются на пятой строчке на Западе.

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