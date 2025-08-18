СКА победил «Динамо» из Санкт-Петербурга в товарищеском матче

СКА в товарищеском матче обыграл «Динамо» из Санкт-Петербурга, выступающий в ВХЛ, со счетом 5:2.

У армейцев шайбы забросили Никита Зайцев, Сергей Сапего, Сергей Плотников и Валентин Зыков. У «Динамо» отметились Иван Зинченко и Макар Голиков.

Сезон-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ СКА начнет матчем с «Шанхай Дрэгонс» 6 сентября.