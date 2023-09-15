СКА — «Динамо» Москва: прямая трансляция матча КХЛ
СКА и московское «Динамо» в пятницу, 15 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 по московскому времени.
Трансляцию матча СКА — «Динамо» можно смотреть на сайте КХЛ и телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.45 по московскому времени.
Кроме того, видеотрансляция матча СКА — «Динамо» доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало эфира — в 18.50 по московскому времени.
Жители Санкт-Петербурга могут посмотреть трансляцию игры на местном телеканале «78». Эфир начнется в 18.45.
Ключевые события матча СКА — «Динамо» (Москва) доступны в матч-центре «СЭ».
СКА с 4 очками после 5 матчей регулярного чемпионата занимает 10-е место в Западной конференции. Московское «Динамо» после победы в дерби над ЦСКА поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, бело-голубые набрали 8 баллов.
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|3
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|4
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|4
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|5
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|1
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|3
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|6
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|5
|2
|3
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|10
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|5
|1
|4
|4
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|5
|1
|4
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|12
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|5
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|5
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|19:00
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СКА – Динамо М
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|15.09
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Сочи – Сибирь
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