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Сегодня, 21:39

СКА проиграл четвертый матч подряд, уступив московскому «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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СКА проиграл московскому «Динамо».
Фото ХК СКА

СКА на домашнем льду не смог обыграть московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.

В первом периоде счет на 5-й минуте открыл игрок питерского клуба Арсений Грицюк. Затем на 14-й и 17-й минутах отличились хоккеисты бело-голубых Максим Джиошвили и Владислав Михайлов.

Во втором периоде команды не забили голов. Автором единственной заброшенной шайбы в третьем периоде стал Джиошвили, оформивший дубль.

СКА проиграл четвертый матч подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада» (4 очка). «Динамо» выиграло 4 последних игры и находится на второй строчке с 10 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Грицюк — 1 (бол., Никишин), 4:36 — 1:0. Джиошвили — 2 (бол., Гусев, Менелл), 13:59 — 1:1. Михайлов — 2 (Рашевский, О`Делл), 16:30 — 1:2. Джиошвили — 3 (бол.), 46:57 — 1:3.

Вратари: Маттссон (Иванов, 20:00, 53:43 — 55:42, 56:13 — 57:00, 57:35 — 58:22, 58:47) — Волков.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 38 (15+9+14) — 29 (9+9+11).

Судьи: Бондарь, Наумов.

15 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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