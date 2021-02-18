СКА уступил московскому «Динамо»

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля.

Дубль в составе победителей сделал Юусо Хиетанен. СКА с 76-ю очками занимает второе место на Западе. У «Динамо» 78 очков и третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Хиетанен — 5 (Кагарлицкий, Яшкин), 8:58 — 0:1. Хиетанен — 6 (бол., Шипачев, Яшкин), 14:28 — 0:2. Стремвалль — 14 (Хафизуллин), 31:34 — 1:2. Линдберг — 10 (п.в., Тарасов), 59:27 — 1:3.

Вратари: Самонов (58:28 — 58:53, 59:13 — 59:27) — Еременко.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 21 (7+7+7) — 25 (5+11+9).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

18 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8537 зрителей.