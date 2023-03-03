СКА обыграл минское «Динамо» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ
СКА на своем льду обыграл минское «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Игорь Ожиганов, Марат Хуснутдинов и Степан Фальковский.
За минчан голы забили Райан Спунер и Никита Пышкайло.
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта, в Минске.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Голы: Глотов — 1 (Гусев, Ожиганов), 12:29 — 1:0. Гребенщиков — 1 (Камалов, Жафяров), 15:33 — 2:0. Ожиганов — 1, 16:40 — 3:0. Спунер — 1 (Барберио, Козун), 33:25 — 3:1. Хуснутдинов — 1 (Гусев, Камалов), 55:02 — 4:1. Пышкайло — 2 (Пинчук), 56:26 — 4:2. Фальковский — 1 (бол., Зыков, Жафяров), 58:25 — 5:2.
Вратари: Николаев — Шостак (56:43 — 57:04).
Штраф: 6 — 58.
Броски: 37 (17+6+14) — 25 (12+5+8).
Судьи: Лаврентьев, Раводин.
3 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Счет в серии: 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|5 : 2
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|5 : 2
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|6 : 2
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|4 : 1