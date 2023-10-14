СКА — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

СКА переиграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе победителей голами отметились Борна Рендулич, Сергей Толчинский и Артем Сергеев. У гостей голы на счету Романа Горбунова и Иоанниса Калдиса.

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