Шайба Шипачева помогла минскому «Динамо» обыграть в гостях СКА
Минское «Динамо» обыграло СКА в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе питерцев шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Никишин. У минчан отличились Николас Мело, Илья Усов (дубль) и Вадим Шипачев.
Кузнецов отметился первой заброшенной шайбой после травмы, из-за которой он не выходил на лед с 27 сентября.
«Динамо» прервало серию из трех поражений кряду. В последний раз коллектив Дмитрия Квартального побеждал 1 октября в домашней встрече с «Адмиралом» (7:2).
Команда Романа Ротенберга опустилась на пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков. «Динамо» занимает седьмую позицию с 15 баллами.
В следующем матче СКА примет «Автомобилист» 12 октября, а минское «Динамо» 15-го числа сыграет дома с ЦСКА.
FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Мелош — 2 (Волков, Хэмилтон), 10:07 — 0:1. Усов — 3 (Кузнецов), 29:20 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Волков), 36:10 — 0:3. Кузнецов — 2 (Никишин, Деанджело), 44:15 — 1:3. Усов — 4 (Пинчук, Бориков), 49:01 — 1:4. Никишин — 3 (бол., Деанджело, Григоренко), 53:48 — 2:4.
Вратари: Плешков (Заврагин, 40:00, 51:30 — 53:48, 54:06 — 58:23, 59:23) — Тихомиров.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 23 (10+1+12) — 39 (15+20+4).
Судьи: Белов, Каменщиков.
10 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Западная конференция
|И
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|Локомотив
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|11
|3
|24
|2
|Спартак
|13
|8
|5
|18
|3
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|4
|Торпедо
|14
|8
|6
|17
|5
|СКА
|14
|8
|6
|17
|6
|Северсталь
|14
|8
|6
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|9
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|14
|6
|8
|13
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|14
|5
|9
|11
|11
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|14
|5
|9
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
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|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|10.10
|17:00
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Металлург Мг – Торпедо
|4 : 5
|10.10
|17:00
|
Барыс – Авангард
|1 : 0
|10.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|3 : 4 Б
|10.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|2 : 5
|10.10
|19:30
|
Сочи – Витязь
|2 : 3 ОТ
|10.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|2 : 4