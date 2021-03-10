СКА — «Динамо» Минск, Кубок Гагарина: где смотреть матч и во сколько начало
17:45
Сегодня, 10 марта, состоится пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором СКА на своем льду примет минское «Динамо». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
Счет в серии 3-1 в пользу петербургского клуба. Минское «Динамо» сократило отставание в серии в четвертой встрече, победив соперника со счетом 2:1.
Следить за матчем СКА — «Динамо» Минск вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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