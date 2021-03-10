Сегодня, 10 марта, состоится пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором СКА на своем льду примет минское «Динамо». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии 3-1 в пользу петербургского клуба. Минское «Динамо» сократило отставание в серии в четвертой встрече, победив соперника со счетом 2:1.

Следить за матчем СКА — «Динамо» Минск вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча СКА — «Динамо» Минск