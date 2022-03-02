СКА — «Динамо» Минск: самые яркие моменты первого матча серии

СКА дома разгромил минское «Динамо» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча, которая прошла в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев.

В составе СКА шайбами отметились Данила Моисеев, Андрей Кузьменко (дваждыв), Микко Лехтонен, Никита Гусев, Йоонас Кемппайнен, Степан Фальковский, Антон Бурдасов. У гостей отличились Павел Варфоломеев, Маттиас Теденбю и Роман Горбунов.

Следующая встреча соперников пройдет 4 марта в Санкт-Петербурге.