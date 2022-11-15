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15 ноября, 21:58

СКА разгромил минское «Динамо» со счетом 7:2 и прервал серию из трех поражений подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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СКА — «Динамо» Минск.
Фото ХК СКА

СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:2.

Шайбы в составе питерской команды забросили Василий Глотов, Дмитрий Яшкин, оформивший дубль, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и Степан Фальковский. Отметим, что шесть голов СКА забил в третьем периоде.

За минскую команду отметились Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.

СКА прервал серию из трех поражений подряд. Команда сохраняет лидерство на Западе с 54 очками в 31 матче. «Динамо» занимает шестое место, набрав 32 очков в 31 игре.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 7:2 (0:0, 1:1, 6:1)

Голы: Варфоломеев — 9 (Душак), 21:41 — 0:1. Глотов — 5 (Бучельников, Камалов), 23:44 — 1:1. Яшкин — 15 (бол., Гусев, Никишин), 47:56 — 2:1. Яшкин — 16 (бол., Гусев, Воробьев), 48:45 — 3:1. Зыков — 6 (Грошев, Хуснутдинов), 49:18 — 4:1. Волков — 10 (Гусев), 51:15 — 5:1. Гусев — 4 (Кирсанов), 54:19 — 6:1. Фальковский — 5 (Ожиганов, Глотов), 57:06 — 7:1. Сапего — 3 (Барберио, Пышкайло), 57:40 — 7:2.

Вратари: Николаев — Шостак.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 43 (8+13+22) — 23 (8+8+7).

Судьи: Белов, Соин.

15 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Александр Волков (хоккей)
Валентин Зыков
Василий Глотов
Дмитрий Яшкин
Никита Гусев
Павел Варфоломеев
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала»

КХЛ, 15 ноября: СКА разгромил минское «Динамо», ЦСКА обыграл «Адмирал»
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3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 30 19 11 39
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Динамо Мн 31 14 17 32
7 Витязь 30 13 17 32
8 Спартак 31 13 18 31
9 Северсталь 30 12 18 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 28 5 23 15
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 30 20 10 42
2 Металлург 30 19 11 41
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 31 17 14 38
5 Сибирь 32 17 15 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Ак Барс 29 12 17 29
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