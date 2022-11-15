СКА разгромил минское «Динамо» со счетом 7:2 и прервал серию из трех поражений подряд

СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:2.

Шайбы в составе питерской команды забросили Василий Глотов, Дмитрий Яшкин, оформивший дубль, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и Степан Фальковский. Отметим, что шесть голов СКА забил в третьем периоде.

За минскую команду отметились Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.

СКА прервал серию из трех поражений подряд. Команда сохраняет лидерство на Западе с 54 очками в 31 матче. «Динамо» занимает шестое место, набрав 32 очков в 31 игре.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 7:2 (0:0, 1:1, 6:1)

Голы: Варфоломеев — 9 (Душак), 21:41 — 0:1. Глотов — 5 (Бучельников, Камалов), 23:44 — 1:1. Яшкин — 15 (бол., Гусев, Никишин), 47:56 — 2:1. Яшкин — 16 (бол., Гусев, Воробьев), 48:45 — 3:1. Зыков — 6 (Грошев, Хуснутдинов), 49:18 — 4:1. Волков — 10 (Гусев), 51:15 — 5:1. Гусев — 4 (Кирсанов), 54:19 — 6:1. Фальковский — 5 (Ожиганов, Глотов), 57:06 — 7:1. Сапего — 3 (Барберио, Пышкайло), 57:40 — 7:2.

Вратари: Николаев — Шостак.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 43 (8+13+22) — 23 (8+8+7).

Судьи: Белов, Соин.

15 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».