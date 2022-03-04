СКА — «Динамо» Минск: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ

СКА дома победил минское «Динамо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:1.

Дубль в составе питерцев на счету Андрея Кузьменко, еще одну шайбу забросил Мэт Робинсон. У минчан отличился Денис Мосалев.

Счет в серии — 2-0 в пользу питерского клуба. Следующий матч пройдет в Минске 6 марта.