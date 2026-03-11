СКА и Динамо» Минск проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 11 марта. Игра в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Ледовый дворец» начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры СКА — Динамо» Минск отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

11 марта, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Динамо Мн

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт лиги. Для жителей Санкт-Петербурга трансляция пройдет на канале «78», для жителей Минска — на канале «Беларусь 5».

В сезоне КХЛ-2025/26 СКА провел 63 игры, набрал 75 очков и занимал шестое место на «Западе». Минское «Динамо» с 83 очками после 64 игр шло вторым в конференции.

Матч СКА — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс