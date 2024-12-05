Московское «Динамо» победило СКА в Санкт-Петербурге
Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
У гостей шайбы забросили Максим Джиошвили, Артем Михеев, Егор Римашевский и Джордан Уил, на счету которого также результативная передача. У хозяев отметились Арсений Грицюк и Григорий Кузьмин.
«Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. СКА с 42 очками — на четвертой строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Кузьмин — 4 (Хайруллин, Кузнецов), 6:35 — 1:0. Римашевский — 4 (Гусев, Уил), 24:29 — 1:1. Михеев — 8 (Ожиганов), 34:11 — 1:2. Грицюк — 9 (бол., Деанджело), 43:17 — 2:2. Джиошвили — 7 (Ильенко), 52:00 — 2:3. Уил — 10 (п.в., Пыленков, Кудрявцев), 59:15 — 2:4.
Вратари: Мойсевич (57:39 — 59:15, 59:30) — Моторыгин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 32 (10+9+13) — 42 (15+21+6).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
5 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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Трактор – Автомобилист
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|18:00
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Лада – Металлург Мг
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|
СКА – Динамо М
|2 : 4