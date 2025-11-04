Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд

Московское «Динамо» на выезде победило СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы бело-голубых в этой игре забили Никита Гусев и Артем Швец-Роговой. Автором единственной заброшенной шайбы питерцев стал Джозеф Бландизи, который отличился в большинстве.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 29 очками поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 баллами остается на девятой позиции.

Следующий матч московская команда проведет 6 ноября дома против «Лады», питерские армейцы в этот же день примут «Шанхай Дрэгонс».