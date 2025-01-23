Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило СКА
Московское «Динамо» обыграло СКА в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
Первые три шайбы в игре забросили хоккеисты питерской команды — Михаил Григоренко, Арсений Грицюк и Илья Карпухин. На это бело-голубые ответили пятью голами подряд. У гостей забивали Дилан Сикьюра, Седрик Пакетт, Артем Швец-Роговой, Артем Чернов и Артем Ильенко. Двумя результативными передачами отметился Даниил Пыленков.
Московская команда одержала победу над армейцами с Невы в третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)
Голы: Григоренко — 13 (Плотников), 20:53 — 1:0. Грицюк — 15 (Зайцев, Бардаков), 21:09 — 2:0. Карпухин — 3 (Кузьмин, Поляков), 27:50 — 3:0. Сикьюра — 7 (бол., Пыленков), 29:32 — 3:1. Пакетт — 13, 36:09 — 3:2. Швец-Роговой — 5 (Гусев, Адамчук), 41:37 — 3:3. Чернов — 3 (Пыленков, Уил), 46:53 — 3:4. Ильенко — 7 (п.в., Джиошвили, Уил), 58:16 — 3:5.
Вратари: Заврагин (58:03 — 58:16, 58:24) — Моторыгин (Подъяпольский, 27:50).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 44 (22+12+10) — 26 (7+13+6).
Судьи: Белов, Оскирко.
23 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.
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