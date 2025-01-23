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Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило СКА

Алина Савинова
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23 января. «Динамо» на выезде победило СКА в матче КХЛ (5:3).
Фото ХК «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло СКА в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

Первые три шайбы в игре забросили хоккеисты питерской команды — Михаил Григоренко, Арсений Грицюк и Илья Карпухин. На это бело-голубые ответили пятью голами подряд. У гостей забивали Дилан Сикьюра, Седрик Пакетт, Артем Швец-Роговой, Артем Чернов и Артем Ильенко. Двумя результативными передачами отметился Даниил Пыленков.

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы в третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)

Голы: Григоренко — 13 (Плотников), 20:53 — 1:0. Грицюк — 15 (Зайцев, Бардаков), 21:09 — 2:0. Карпухин — 3 (Кузьмин, Поляков), 27:50 — 3:0. Сикьюра — 7 (бол., Пыленков), 29:32 — 3:1. Пакетт — 13, 36:09 — 3:2. Швец-Роговой — 5 (Гусев, Адамчук), 41:37 — 3:3. Чернов — 3 (Пыленков, Уил), 46:53 — 3:4. Ильенко — 7 (п.в., Джиошвили, Уил), 58:16 — 3:5.

Вратари: Заврагин (58:03 — 58:16, 58:24) — Моторыгин (Подъяпольский, 27:50).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (22+12+10) — 26 (7+13+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

23 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Северсталь 48 30 18 61
4 Динамо М 47 29 18 61
5 Спартак 46 27 19 60
6 СКА 47 26 21 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 47 22 25 52
9 Куньлунь РС 47 20 27 44
10 Витязь 47 19 28 43
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 31 19 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Автомобилист 47 28 19 62
4 Сал. Юлаев 46 30 16 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 48 21 27 50
8 Сибирь 47 20 27 47
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 48 11 37 27
12 Барыс 49 10 39 26
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Барыс – Адмирал
 2 : 3 Б
23.01 19:00
Северсталь – Куньлунь РС
 3 : 0
23.01 19:30
Торпедо – Амур
 5 : 2
23.01 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
 1 : 8
23.01 19:30
СКА – Динамо М
 3 : 5
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