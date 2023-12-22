СКА — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

СКА выиграл у ЦСКА дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

СКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 55 очками. ЦСКА идет на шестой строчке с 46 очками.