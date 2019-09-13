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СКА — ЦСКА: стали известны составы команд

18:39
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Сегодня, 13 сентября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Стали известны составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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