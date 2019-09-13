СКА — ЦСКА: стали известны составы команд
18:39
Сегодня, 13 сентября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Стали известны составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Вот в таком составе сыграем сегодня.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 13, 2019
Вперед, наш СКА! #hcSKA #СКАЦСК pic.twitter.com/N3PX9GmBe5
Представляем состав ЦСКА на сегодняшний матч! #МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/UDOT3XSgBN— ХК ЦСКА Москва (@hccska) September 13, 2019
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