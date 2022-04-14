СКА — ЦСКА: составы команды на седьмой матч серии

В четверг, 14 апреля, СКА в Санкт-Петербурге проведет седьмой матч серии полуфинала Кубка Гагарина-2022 против ЦСКА. Стали известны составы команд на эту встречу.

Состав СКА:

Юханссон (Самонов)

Ожиганов — Фантенберг, Галимов — Бардаков — Бурдасов

Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьев — Моисеев

Фальковский — Камалов, Волков — Комаров — Зыков

Пыленков, Кузьменко — Хуснутдинов — Кетов, Цицюра.

Состав ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн)

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников

Киселевич — Дитц, Окулов — Каменев — Григоренко

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин

Грудинин, Карнаухов — Панкратов — Абрамов, Гуськов.

В серии до четырех побед ведет СКА со счетом 3-3.