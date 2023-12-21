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Сегодня, 18:00

СКА — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

СКА сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Плотников, игрок ХК ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА

СКА сыграет с ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 21 декабря, в четверг. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko. Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

В Западной конференции команда Романа Ротенберга набрала 53 очка и занимает 4-е место, а московская команда с 46 баллами располагается на 6-й строчке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 39 26 13 55
3 Сал. Юлаев 40 25 15 52
4 Лада 42 21 21 51
5 Ак Барс 41 24 17 50
6 Трактор 41 22 19 48
7 Автомобилист 42 21 21 47
8 Сибирь 42 19 23 45
9 Амур 41 17 24 41
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 39 12 27 33
12 Барыс 41 12 29 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 42 27 15 58
2 Динамо М 41 27 14 58
3 Локомотив 39 25 14 53
4 СКА 40 26 14 53
5 Торпедо 41 24 17 51
6 ЦСКА 40 22 18 46
7 Северсталь 40 18 22 43
8 Динамо Мн 39 18 21 40
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 41 14 27 32
11 Витязь 41 13 28 31
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
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25.12
26.12
21.12 16:30
Авангард – Сочи
 - : -
21.12 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 - : -
21.12 18:00
Лада – Сибирь
 - : -
21.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
21.12 19:00
Локомотив – Витязь
 - : -
21.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
21.12 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
21.12 19:30
Динамо М – Трактор
 - : -
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