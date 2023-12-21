СКА — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
СКА сыграет с ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 21 декабря, в четверг. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko. Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».
В Западной конференции команда Романа Ротенберга набрала 53 очка и занимает 4-е место, а московская команда с 46 баллами располагается на 6-й строчке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|3
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|4
|Лада
|42
|21
|21
|51
|5
|Ак Барс
|41
|24
|17
|50
|6
|Трактор
|41
|22
|19
|48
|7
|Автомобилист
|42
|21
|21
|47
|8
|Сибирь
|42
|19
|23
|45
|9
|Амур
|41
|17
|24
|41
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|39
|12
|27
|33
|12
|Барыс
|41
|12
|29
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|2
|Динамо М
|41
|27
|14
|58
|3
|Локомотив
|39
|25
|14
|53
|4
|СКА
|40
|26
|14
|53
|5
|Торпедо
|41
|24
|17
|51
|6
|ЦСКА
|40
|22
|18
|46
|7
|Северсталь
|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|41
|14
|27
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
|21.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|- : -
|21.12
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|21.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|21.12
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|21.12
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|21.12
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -