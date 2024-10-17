СКА и ЦСКА встретятся в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 17 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояние СКА — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут на официальном сайте КХЛ. Встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78».

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