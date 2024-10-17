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Сегодня, 18:30

СКА — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

СКА и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 17 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Никита Нестеров (ХК ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

СКА и ЦСКА встретятся в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 17 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояние СКА — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут на официальном сайте КХЛ. Встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 СКА 16 10 6 21
3 Северсталь 17 10 7 20
4 Спартак 15 9 6 20
5 ЦСКА 16 7 9 19
6 Торпедо 15 8 7 18
7 Динамо Мн 14 8 6 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 15 8 7 16
10 Куньлунь РС 16 6 10 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 16 11 5 24
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 15 9 6 18
5 Нефтехимик 16 7 9 18
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Сал. Юлаев 13 8 5 16
8 Лада 17 7 10 16
9 Адмирал 15 6 9 15
10 Авангард 16 6 10 13
11 Амур 16 5 11 12
12 Барыс 16 3 13 7
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17.10 12:00
Амур – Северсталь
 1 : 2
17.10 12:30
Адмирал – Лада
 1 : 6
17.10 16:30
Авангард – Спартак
 - : -
17.10 19:00
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
17.10 19:00
Витязь – Автомобилист
 - : -
17.10 19:10
Динамо Мн – Металлург Мг
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17.10 19:30
СКА – ЦСКА
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