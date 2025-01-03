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Сегодня, 19:34

СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА

Алина Савинова
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СКА на своем льду обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

Питерцы забросили в ворота армейцев четыре шайбы подряд — в первом периоде дубль оформил Иван Демидов, во втором отличились Энтони Де Анджело и Павел Акользин. После этого московский клуб заменил стартового голкипера Ивана Просветова на Павла Хомченко.

В третьей 20-минутке за гостей по голу забили Максим Мамин, Прохор Полтапов и Колби Уильямс. В концовке встречи хозяева ответили еще двумя заброшенными шайбами усилиями Арсения Грицюка и Сергея Плотникова, которому ассистировали Демидов и Де Анджело. Плотников набрал 3 (1+2) очка в этой игре.

ЦСКА потерпел первое поражение за последние 12 матчей. Армейцы с 57 очками после 40 игр сохраняют вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. СКА набрал 52 балла и поднялся на четвертую строчку.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Голы: И. Демидов — 11 (Деанджело, Заврагин), 3:25 — 1:0. И. Демидов — 12 (Никишин, Плотников), 10:29 — 2:0. Деанджело — 6 (Хайруллин), 32:34 — 3:0. Акользин — 6 (бол., Никишин, Грицюк), 35:07 — 4:0. Мамин — 7 (Карнаухов, Уильямс), 41:34 — 4:1. Уильямс — 1 (мен.), 49:24 — 4:2. Полтапов — 10 (Соркин), 55:48 — 4:3. Плотников — 18 (бол., И. Демидов, Деанджело), 58:07 — 5:3. Грицюк — 13 (п.в., Плотников), 59:19 — 6:3.

Вратари: Заврагин — Просветов (Хомченко, 35:07, 58:57 — 59:19).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 34 (13+12+9) — 28 (6+11+11).

Судьи: Беляев, Наумов.

3 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.

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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 40 25 15 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 40 24 16 52
5 Динамо М 41 24 17 51
6 Северсталь 41 25 16 50
7 Динамо Мн 40 22 18 49
8 Торпедо 39 17 22 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 40 16 24 37
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 39 27 12 56
2 Трактор 42 25 17 55
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Металлург Мг 41 24 17 50
5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 39 18 21 39
8 Сибирь 38 17 21 37
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СКА – ЦСКА
 6 : 3
3.01 17:00
Ак Барс – Лада
 3 : 1
3.01 17:00
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Куньлунь РС – Витязь
 3 : 2 ОТ
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