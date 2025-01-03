СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА
СКА на своем льду обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.
Питерцы забросили в ворота армейцев четыре шайбы подряд — в первом периоде дубль оформил Иван Демидов, во втором отличились Энтони Де Анджело и Павел Акользин. После этого московский клуб заменил стартового голкипера Ивана Просветова на Павла Хомченко.
В третьей 20-минутке за гостей по голу забили Максим Мамин, Прохор Полтапов и Колби Уильямс. В концовке встречи хозяева ответили еще двумя заброшенными шайбами усилиями Арсения Грицюка и Сергея Плотникова, которому ассистировали Демидов и Де Анджело. Плотников набрал 3 (1+2) очка в этой игре.
ЦСКА потерпел первое поражение за последние 12 матчей. Армейцы с 57 очками после 40 игр сохраняют вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. СКА набрал 52 балла и поднялся на четвертую строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
Голы: И. Демидов — 11 (Деанджело, Заврагин), 3:25 — 1:0. И. Демидов — 12 (Никишин, Плотников), 10:29 — 2:0. Деанджело — 6 (Хайруллин), 32:34 — 3:0. Акользин — 6 (бол., Никишин, Грицюк), 35:07 — 4:0. Мамин — 7 (Карнаухов, Уильямс), 41:34 — 4:1. Уильямс — 1 (мен.), 49:24 — 4:2. Полтапов — 10 (Соркин), 55:48 — 4:3. Плотников — 18 (бол., И. Демидов, Деанджело), 58:07 — 5:3. Грицюк — 13 (п.в., Плотников), 59:19 — 6:3.
Вратари: Заврагин — Просветов (Хомченко, 35:07, 58:57 — 59:19).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 34 (13+12+9) — 28 (6+11+11).
Судьи: Беляев, Наумов.
3 января. Санкт-Петербург. СКА Арена.
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