СКА победил ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

СКА дома обыграл ЦСКА в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2026 — 1:0.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Джозеф Бландизи. Ему ассистировали Егор Савиков и Марат Хайруллин.

Голкипер хозяев Сергей Иванов отыграл на ноль, отразив 22 броска по своим воротам. На счету вратаря гостей Дмитрия Гамзина 28 сейвов.

СКА сократил отставание в серии до четырех побед — 1-2. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Матч №3

27 марта, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА ЦСКА

Подписывайся на канал «СЭ» в Max