ЦСКА победил СКА в Санкт-Петербурге

ЦСКА на выезде обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Даниэль Спронг. У хозяев шайбы забросили Николай Голдобин, Владислав Романов и Михаил Воробьев.

Московский клуб одержал третью победу подряд и нанес петербуржцам третье поражение кряду.

ЦСКА набрал 20 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. СКА с 16 очками — на 9-й строчке.