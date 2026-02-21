СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА

СКА на своем льду победил ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

У хозяев дубль оформил Никита Дишковский и еще один гол забил Рокко Гримальди.

СКА играл без главного тренера Игоря Ларионова, который, как ранее сообщал «СЭ», отправился в Милан на финал олимпийского хоккейного турнира. В матче с ЦСКА 65-летнего специалиста заменил Юрий Бабенко.

ЦСКА с 70 очками после 58 матчей сохранет пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА (67 очков в 57 играх) располагается на седьмой строчке.

Армейцы 23 февраля на выезде сыграют с «Сочи», а питерцы 24 февраля примут «Адмирал».