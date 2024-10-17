Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:59

СКА в овертайме победил ЦСКА, Кузнецов набрал два очка

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Кузнецов и Михаил Григоренко.
Фото ХК СКА

СКА дома обыграл ЦСКА в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев две голевые передачи сделал Евгений Кузнецов, 2 (1+1) очка на счету Энтони Деанджело, Арсения Грицюка и Сергея Плотникова. У гостей 2 (1+1) очка набрал Прохор Полтапов.

Московский клуб дважды по ходу встречи уступал с разницей в две шайбы.

СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Деанджело — 2 (Кузнецов), 7:08 — 1:0. Плотников — 7 (Кузнецов, Демидов), 14:35 — 2:0. Чуркин — 1, 17:28 — 2:1. Полтапов — 6 (Исхаков, Нестеров), 23:25 — 2:2. Грицюк — 6 (Выдренков), 25:14 — 3:2. Глотов — 6 (Грицюк, Деанджело), 39:41 — 4:2. Фатеев — 2 (Нестеров, Охотюк), 42:32 — 4:3. Соркин — 8 (Ярош, Полтапов), 54:40 — 4:4. Никишин — 4 (Плотников), 62:35 — 5:4.

Вратари: Заврагин — Гамзин (Просветов, 25:14).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (8+12+6+1) — 25 (9+8+8+0).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

17 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12346 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Председатель «Промсвязьбанка» Фрадков может возглавить федерацию легкой атлетики
Политику двойных стандартов Запада можно считать поддержкой нацизма. И вот почему
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
В Санкт-Петербурге младенец умер из-за полученной таблетки от няни
Фигуристка Липницкая стала мамой во второй раз
Пушка Никишина обесценила камбэк, Ротенберг непобедим, московское проклятие продолжается. Что произошло в матче СКА - ЦСКА
Популярное видео
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 СКА 17 11 6 23
3 Спартак 16 10 6 22
4 Северсталь 17 10 7 20
5 Торпедо 16 9 7 20
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Динамо Мн 15 8 7 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 16 8 8 16
10 Куньлунь РС 16 6 10 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 16 11 5 24
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 17 7 10 19
5 Металлург Мг 18 9 9 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Сал. Юлаев 13 8 5 16
8 Лада 17 7 10 16
9 Адмирал 15 6 9 15
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 16 5 11 12
12 Барыс 16 3 13 7
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 12:00
Амур – Северсталь
 1 : 2
17.10 12:30
Адмирал – Лада
 1 : 6
17.10 16:30
Авангард – Спартак
 5 : 6
17.10 19:00
Торпедо – Нефтехимик
 5 : 4 ОТ
17.10 19:00
Витязь – Автомобилист
 1 : 3
17.10 19:10
Динамо Мн – Металлург Мг
 0 : 2
17.10 19:30
СКА – ЦСКА
 5 : 4 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости